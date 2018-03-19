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В Пензе открыта продажа билетов на премьеру спектакля «Золото. Любовь. Революция»

16:07 | 19.03.2018 | Культура

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского открыл продажу билетов на премьеру спектакля «Золото. Любовь. Революция», которая состоится во вторник, 10 апреля.

В Пензе открыта продажа билетов на премьеру спектакля «Золото. Любовь. Революция»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На первый показ планирует приехать автор пьесы «Золото партии», по которой поставлена комедия, российский писатель Юрий Поляков.

Спектакль срежиссировал дипломник Российского института театрального искусства (ГИТИС) Кирилл Заборихин, завершающий обучение в мастерской заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата премии «Золотая маска» Сергея Женовача.

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Действующие лица представляют разнообразные слои российского общества. Роль пенсионера Петра Лукича репетируют Василий Конопатин и Сергей Дрожжилов, его сына-банкира сыграет Павел Тачков, сиделку Оксану Сметанку — Елена Павлова, а переводчика Николая Турусова — Юрий Землянский и Николай Потапов. Заслуженная артистка России Галина Репная предстанет в образе эксперта «Фонда помощи злоупотребляющим художникам» Жанны Пумпянской.

Кроме того, в спектакле заняты Илья Кочетков, Юлия Кузнецова, Наталья Прокошкина, Юлия Кузьмина, Марина Матвевнина, Артем Тихомиров, Николай Шаповалов, Александр Стешин и Владислав Матюкин.

Над сценографией к спектаклю работает главный художник театра Олег Авдонин, а над костюмами — Марина Смельчакова, сообщается на сайте учреждения культуры.
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