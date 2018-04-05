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В Пензенской области создадут «Этнокрай»

18:29 | 05.04.2018 | Культура

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Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Этнографический парк «Этнокрай» будет создан на территории Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

В Пензенской области создадут «Этнокрай»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Позавчера было рабочее совещание — принято окончательное решение о создании историко-культурного проекта в Пензенской области впервые, он будет называться «Этнокрай». Выбрана уже площадка — 9 тыс. га земли», — сказал он в ходе пресс-конференции в министерстве культуры и туризма Пензенской области в четверг, 5 апреля.

Олег Ягов напомнил, что в июле 2017 года он знакомился с опытом работы этнографического парка-музея «Этномир» в Калужской области.

«Мы не только будем кормить [туристов национальными блюдами], но еще и показывать нашу русскую, мордовскую, чувашскую и другие культуры», — пообещал зампред облправительства.
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