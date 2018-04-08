В Пензе организуют бесплатные экскурсии в рамках акции «Культурный минимум» Культура

Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. Бесплатные экскурсии и мероприятия будут организованы в учреждениях Пензы в рамках всероссийской акции «Культурный минимум» в предстоящее воскресенье, 15 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, пензенцы и гости города смогут посетить открытие выставки студентки четвертого курса пензенского художественного училища Татьяны Пелиховой в рамках проекта «Вернисаж дебютантов», которое состоится в 13.00 в губернаторском доме.

Также в течение дня будут организованы тематические и обзорные экскурсии по пензенской картинной галерее.

В краеведческом музее в 12.00 состоится экскурсия по выставке «Мы — молодые строители страны», посвященной 15-летию со дня образования пензенского регионального отделения «Российских студенческих отрядов», а в 15.00 посетителей ждет бесплатное посещение основной экспозиции.

В литературном музее в 11.00 можно осмотреть выставку «Для блага родины и науки» о русском филологе, языковеде и уроженце Пензенской области Федоре Буслаеве. Там представлены документы, фотографии, и прижизненные издания ученого.

Через час начнется интерактивная программа «От истоков до лаврового венка» о детских годах Федора Буслаева и его учебе в пензенской мужской гимназии, викторина «С русского на русский», упражнения с гусиным пером и участие в играх того времени.

В музеях Василия Ключевского и Ильи Ульянова и в музее народного творчества обзорные экскурсии состоятся в 12.00 и в 15.00.

Отборочный этап на всероссийский конкурс детских комиксов «Книжный разворот» состоится в 13.00 в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, затем для участников пройдет мастер-класс по созданию оригинальных сюжетов на тему «Приключения любимого героя в библиотеке».

В 17.00 на творческой мастерской Натальи Арефьевой запланированы читка и обсуждение пьесы Марии Огневой «Костик».

В пензенской областной библиотеке для детей и юношества в 15.00 состоятся выступления участников клубов и студий при этом учреждении культуры.

Кроме этого, к акции «Культурный минимум» присоединится инклюзивная гончарная мастерская «Капля солнца», расположенная на улице Карла Маркса, 18. С 11.00 до 19.00 можно будет посетить бесплатные экскурсии с обзором мастерской и печной, а также посмотреть мастер-шоу на гончарном круге, сообщается в группе акции в соцсети «ВКонтакте».