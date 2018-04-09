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«Этнокрай» разместят в пензенском сквере «Семейный»

18:40 | 09.04.2018 | Культура

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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Этнографический парк «Этнокрай» будет размещен на территории сквера «Семейный» на улице Антонова в Пензе.

«Этнокрай» разместят в пензенском сквере «Семейный»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас пока всего восемь домиков, но дело в том, что мы планировали как минимум четыре этнодеревни — русскую, татарскую, мордовскую и чувашскую», — пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов губернатору Ивану Белозерцеву в ходе выезда на объект в понедельник, 9 апреля.

По словам Олега Ягова, всего будет около 20 домов, часть из них осталась от проведения всероссийского Сабантуя.

Он также предложил сделать в парке велороллерную трассу, которая зимой становилась бы лыжной.

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В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что некоторые дома планируется отдать в аренду или в концессию для размещения небольших кафе, продажи кофе и мороженого, а также для магазинов.

«Чтобы они работали зимой, надо заводить под них коммуникации, освещение и тепло», — добавил глава региона.

В ходе обсуждения идеи создания этнопарка глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что сосны не пострадают — расчищать под него планируется то место, где растут аварийные березы.

«Бизнес может использовать, может что-то зарабатывать, но в любом случае эти участки остаются всегда муниципальными», — сказал он.
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