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В кузнецком музее открыта выставка значков и фотографий на тему космонавтики

09:04 | 10.04.2018 | Культура

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Кузнецк, 10 апреля 2018. PenzaNews. Выставка фалеристики «Космическое неизвестное» открыта в отделе краеведения музейно-выставочного центра Кузнецка Пензенской области ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

В кузнецком музее открыта выставка значков и фотографий на тему космонавтики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Свою коллекцию значков, материалы и фотографии с Байконура учреждению культуры предоставил депутат собрания представителей Кузнецка Николай Тарасов, служивший на этом космодроме.

«Служба тяжелая, но очень интересная. Быть не только свидетелем космических стартов, но и принимать в них участие, здороваться за руку и общаться с настоящими героями страны — это почетная и памятная миссия», — отметил он.

Также в экспозицию вошли фотографии с космонавтами и сувениры с Байконура жителя Кузнецка полковника Владимира Клишина, сообщает пресс-служба администрации города.
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