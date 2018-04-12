В пензенскую областную библиотеку поступила книга воспоминаний о Валерии Сазонове Культура

Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Книга «Вспоминая Валерия Сазонова...», посвященная заслуженному деятелю искусств России Валерию Сазонову, который на протяжении 40 лет был директором пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, поступила в областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова.

Фото: Liblermont.ru

Редактор-составитель, краевед Александр Волков собрал в ней истории 56 людей. Среди авторов воспоминаний известные российские художники Олег Савостюк, Герман Мазурин, Виктор Пензин, Анатолий Косырев, Анатолий Омельченко, Людмила Кузнецова и Герман Карпов.

О Валерии Сазонове рассказали также профессора Пензенского государственного университета Геннадий Горланов, Николай Инюшкин, Алексей Казаков и Вячеслав Власов.

Также в книге приведены воспоминания Евгения Попова, Петра Лощинина, Евгения Шилова, Владимира Зименкова, Владимира Каширского и действующего директора картинной галереи Кирилла Застрожного, сообщается на сайте библиотеки.

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Сазонов Валерий Петрович родился в Пензе 1 марта 1945 года в семье служащих.

После школы заочно учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина по специальности «Теория и история искусств».

В 1963 году после получения диплома педагогического училища начал работать учителем рисования и черчения в школе №47 Пензы. Одновременно преподавал черчение в средней вечерней школе №1.

В 1964–1967 годы проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1967–1969 годы был занят на комсомольской работе, являлся заведующий отделом школ и вузов Железнодорожного РК ВЛКСМ Пензы.

В 1969–1972 годы работал начальником бюро эстетики завода ВЭМ.

В 1972 году в возрасте 27 лет был назначен на должность директора пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, где работал до последних дней.

Преподавал историю искусств в пензенском художественном училище имени К.А. Савицкого.

С 1990 года — старший преподаватель, затем — доцент кафедры мировой и отечественной художественной культуры Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского.

В 2002 году получил приглашение в Пензенскую государственную архитектурно-строительную академию на должность профессора по истории изобразительных искусств.

В 1996 году был доверенным лицом Бориса Ельцина на выборах президента России.

Заслуженный деятель искусств РФ. Отмечен благодарностью президента России (1996), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997), почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской» (2002), орденом преподобного Сергия Радонежского III степени (2000), медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» (2015).

17 марта 2015 года скончался после продолжительной болезни в возрасте 70 лет.

20 марта 2015 года похоронен на Ново-Западном кладбище.