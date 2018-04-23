Презентован первый том издания «Пензенская область на рубеже XX – начала XXI веков» Культура

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Презентация первого тома книги «Пензенская область на рубеже XX – начала XXI веков» под названием «Лихие девяностые» состоялась в губернаторском доме в понедельник, 23 апреля.

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Принявший участие в мероприятии губернатор Иван Белозерцев поблагодарил за работу авторский коллектив во главе с проректором Института регионального развития Александром Кисловым.

По его словам, с книгой уже успели ознакомиться некоторые представители общественности и власти, и она не вызвала у них протеста.

«Наверное, она неоднозначна. Кто-то говорит, надо было пожестче, надо было порезче, кто-то говорит, надо было поинтереснее. Каждая точка зрения имеет право на существование, но в целом мне кажется, что в этой книге очень уважительно и толерантно авторы высказались о своих коллегах, даже о своих оппонентах», — сказал глава региона.

Он также выразил надежду на то, что в следующем томе будет представлено еще больше мнений людей на одну и ту же проблему.

В свою очередь Александр Кислов отметил, что проект благотворительный и в продаже книги не будет: 300 экземпляров уже переданы в областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова, 150 — в вузы, а остальные — в школы, учреждения культуры и на предприятия.

В ходе состоявшегося обсуждения участники встречи, среди которых были чиновники, депутаты, руководители организаций и журналисты, поделились своими впечатлениями от прочитанной книги.

По словам ректора Пензенского государственного университета Александра Гулякова, она получилась сдержанной, нейтральной и объективной.

«Мне понравился формат изложения мысли, когда дается общая справка исторического развития на тот период, на несколько лет, и потом интервью ярких участников, причем интервью очень откровенные», — сказал он.

Краевед Игорь Шишкин обратил внимание на то, что об истории Пензенской области последних 50 лет до сих пор не было выпущено ни одного полноценного издания.

Он также высказал мнение, что из-за обилия информации стоит разбить второй том на два — с 2001 по 2010 годы и с 2011-го и далее.

Иван Белозерцев назвал разумным предложением систематизировать материал по десятилетиям.