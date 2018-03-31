Издан первый том книги «Пензенская область на рубеже XX – начала XXI веков»
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Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Первый том серии «Пензенская область на рубеже XX – начала XXI веков» под названием «Лихие девяностые» издан благотворительным фондом «Семья и здоровье».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщается на сайте некоммерческой организации, тираж доставлен в Пензу.
Планируется, что в ближайшее время книга появится в библиотеках, вузах и различных ведомствах. Кроме того, ознакомиться с ней можно будет в электронном виде на сайте фонда.
Над изданием, которое посвящено жизни региона в период с 1990 по 2000 годы, трудился коллектив из 30 человек. Оно выпущено под общей редакцией проректора Института регионального развития Александра Кислова.
В департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области отметили, что над книгой работал в том числе сотрудник ведомства — заместитель начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Анатолий Бодров, который подготовил раздел «Демография».
Планируется, что презентация первого тома состоится в губернаторском доме в конце апреля.
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Благотворительный фонд «Семья и здоровье» был зарегистрирован в Пензе в начале 2017 года.
Согласно данным ЕГРЮЛ, исполнительным директором является Илья Самсонов.
В учредителях числятся три человека — Илья Самсонов, Екатерина Самсонова и Александр Кислов.
В попечительский совет НКО входят старший воспитатель губернского лицея Виталий Дятлов, генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, предприниматель Надежда Царева и заведующая акушерским отделением перинатального центра МСЧ №59 Елена Шустикова.