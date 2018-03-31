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Издан первый том книги «Пензенская область на рубеже XX – начала XXI веков»

14:51 | 31.03.2018 | Общество

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Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Первый том серии «Пензенская область на рубеже XX – начала XXI веков» под названием «Лихие девяностые» издан благотворительным фондом «Семья и здоровье».

Издан первый том книги «Пензенская область на рубеже XX – начала XXI веков». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте некоммерческой организации, тираж доставлен в Пензу.

Планируется, что в ближайшее время книга появится в библиотеках, вузах и различных ведомствах. Кроме того, ознакомиться с ней можно будет в электронном виде на сайте фонда.

Над изданием, которое посвящено жизни региона в период с 1990 по 2000 годы, трудился коллектив из 30 человек. Оно выпущено под общей редакцией проректора Института регионального развития Александра Кислова.

В департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области отметили, что над книгой работал в том числе сотрудник ведомства — заместитель начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Анатолий Бодров, который подготовил раздел «Демография».

Планируется, что презентация первого тома состоится в губернаторском доме в конце апреля.

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Благотворительный фонд «Семья и здоровье» был зарегистрирован в Пензе в начале 2017 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, исполнительным директором является Илья Самсонов.

В учредителях числятся три человека — Илья Самсонов, Екатерина Самсонова и Александр Кислов.

В попечительский совет НКО входят старший воспитатель губернского лицея Виталий Дятлов, генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, предприниматель Надежда Царева и заведующая акушерским отделением перинатального центра МСЧ №59 Елена Шустикова.
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