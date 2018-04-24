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В Пензе на базе ИРР откроют электронный читальный зал президентской библиотеки

12:35 | 24.04.2018 | Культура

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Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Удаленный электронный читальный зал президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина будет открыт в корпусе Института регионального развития Пензенской области, расположенном на улице Чаадаева, в предстоящую пятницу, 27 апреля.

В Пензе на базе ИРР откроют электронный читальный зал президентской библиотеки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Любой пользователь сможет бесплатно получить сведения о составе информационных ресурсов, входящих в электронный фонд учреждения, об организованных им творческих конкурсах и олимпиаде, получить консультации по методике поиска.

Жителям Пензы будет предоставлена возможность пользоваться компьютерами и программным обеспечением для получения доступа к библиотеке. Они смогут узнавать о видеолекциях, культурно-просветительских проектах и посещать выставочные и обучающие мероприятия, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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