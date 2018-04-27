Представлен проект «Культурная азбука Пензы» Культура

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Проект «Культурная азбука Пензы», направленный на развитие литературного туризма, представлен широкой публике на первой межрегиональной выставке «Туризм, отдых и оздоровление», которая организована в киноконцертном зале «Пенза».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» сотрудница городской библиотеки №17 Ирина Кохова, его разработка началась около двух лет назад, а слоганом стала фраза поэта Евгения Евтушенко: «В Пензе — вся история России».

По ее словам, школьники и студенты на вопрос о писателях, имеющих отношение к региону, как правило, называют только Михаила Лермонтова, а этот проект позволит привлечь внимание и к другим именам.

«Многие связаны с Пензой косвенно — они здесь бывали в какой-то период своей жизни и, пленившись, наверное, ее культурой, ее литературой, отдавали ей предпочтение на страницах своих произведений», — пояснила Ирина Кохова.

Библиотекарь добавила, что в рамках проекта была собрана и систематизирована информация о деятелях литературы, связанных с Пензой и областью, а также местах, которые в связи с этим могут заинтересовать туристов.

Так, на ее взгляд, в Год Японии в России актуальна тема востока, которую глубоко проработал уроженец Пензы, писатель Николай Задорнов — отец сатирика Михаила Задорнова.

Ирина Кохова выразила уверенность в том, что собранные материалы позволяют проводить различные интересные мероприятия и экскурсии по городу.