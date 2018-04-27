В Пензе в августе пройдет фестиваль «Сурский хоровод» Культура

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Международный историко-культурный фестиваль «Сурский хоровод» пройдет в Пензе с 12 по 14 августа.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» член оргкомитета мероприятия Антон Силантьев, хоровод станет лишь поводом приехать в Пензу, а затем для гостей будет подготовлена обширная туристическая программа на выбор.

«Суть в том, чтобы в одном месте показать все народы России», — пояснил собеседник агентства в ходе презентации фестиваля на первой межрегиональной выставке «Туризм, отдых и оздоровление» в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 27 апреля.

Согласно примерной программе, первый день получил название «Сурский край — территория добрососедства». Участникам будет предложено посмотреть праздник «Пензенский спас», принять участие в хороводе, а затем отправиться в город «Спутник» на мероприятие «Огни радости».

Темой следующего дня объявлена «Пенза духовная и творческая». Запланировано посещение скульптурного парка «Легенда». Кроме того, на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды» состоится встреча с певицей Раисой Лобановой, краеведами Владимиром Первушкиным и Александром Тюстиным. Также запланирован концерт этнической музыки.

В заключительный день туристам предложат познакомиться на выбор с родовыми поместьями Пензенской области, территориями исторических сражений или святыми местами.

Фестиваль будет организован АНО «Патриот-центр» и общественной организацией «Ассоциация родовых поместий Пензенской области» при содействии правительства региона.