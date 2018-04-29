В Пензенской области стартовал конкурс видеороликов «История одной усадьбы» Культура

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Конкурс видеороликов «История одной усадьбы» организован в Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для участия необходимо записать видео продолжительностью не более двух минут на фоне одной из усадеб, расположенных на территории региона, в котором рассказать об этом историческом объекте.

В конце обязательно нужно произнести фразу «Я знаю свою историю, а ты?»

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Все желающие побороться за призы конкурса должны быть подписаны на официальную страницу проекта «По следам забытых усадеб Пензенской области» в соцсети « ВКонтакте », где размещены полные условия участия.

Ролик необходимо опубликовать там же или в Instagram , сопроводив запись хештегами конкурса.

Победители будут определены в номинациях «За оригинальную подачу материала», «Самый популярный ролик», «Самая интересная история» и «Гран-при».

Итоги планируется подвести в октябре.