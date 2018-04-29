В Пензенской области стартовал конкурс видеороликов «История одной усадьбы»

Все желающие побороться за призы конкурса должны быть подписаны на официальную страницу проекта «По следам забытых усадеб Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте», где размещены полные условия участия.
Ролик необходимо опубликовать там же или в Instagram, сопроводив запись хештегами конкурса.
Победители будут определены в номинациях «За оригинальную подачу материала», «Самый популярный ролик», «Самая интересная история» и «Гран-при».
Итоги планируется подвести в октябре.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter