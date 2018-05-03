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Пензенский хор поборется за победу во всероссийском фестивале

09:37 | 03.05.2018 | Культура

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Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Студенческий народный коллектив пензенского колледжа искусств, победивший на окружном этапе хорового фестиваля в Нижнем Новгороде, получил право выступить на всероссийском этапе конкурса, который состоится в Москве в ноябре.

Пензенский хор поборется за победу во всероссийском фестивале. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В прослушивании принимали участие 15 коллективов и около 500 хористов из восьми регионов Приволжского федерального округа — детские, взрослые, профессиональные и любительские. Конкурсные выступления в четырех номинациях оценивало профессиональное жюри.

На окружном фестивале отмечен еще один коллектив Пензенской области — фольклорный ансамбль «Карусель» детской школы искусств Городищенского района стал лауреатом второй степени, сообщает пресс-служба правительства региона.

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