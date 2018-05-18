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В Пензе дан старт музыкальному фестивалю «Jazz May»

20:30 | 18.05.2018 | Культура

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Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. VIII международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May» стартовал в Пензе в пятницу, 18 мая.

В Пензе дан старт музыкальному фестивалю «Jazz May»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Основная программа первого дня мероприятия включает в себя выступления хозяев площадки — «Экспресс-Бэнда» под управлением Юрия Белоногова, а также ансамбля «4'33» и лидера коллектива, скрипача Алексея Айги. Познакомиться с их творчеством можно в большом зале областной филармонии.

Вместе с тем многие жители и гости города, как и в прежние годы, предпочли наслаждаться джазом под открытым небом — на Юбилейной площади, где установлена сцена, расстелен живой газон, который впоследствии будет передан на благотворительные цели, и размещены скамейки.

Мероприятие, которое проводится в Пензе с 2011 года, объединило представителей самых разных профессий и возрастов.

Фестиваль продолжит свою работу 19 и 20 мая.

В субботу музыка будет звучать на открытой площадке с полудня и до вечера. Зрители услышат джаз в исполнении коллективов из Пензы, Заречного, Самары и Москвы. Также предусмотрены различные мастер-классы и лекции. В завершение дня в филармонии выступят секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова, а также Джей Ди Уолтер (JD Walter) и трио Андрея Кондакова.

В воскресенье музыкальная программа на Юбилейной площади также начнется в 12.00. На сцену выйдут артисты из Пензы, Москвы, Саратова и Самары. Вечером в филармонии можно будет посетить выступления трио Дмитрия Илугдина, а также французского коллектива Dam'nco.

Генеральным партнером VIII международного фестиваля «Jazz May» выступил банк «Кузнецкий», телекоммуникационным — «МегаФон».

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