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Мария Львова-Белова анонсировала создание арт-поместья «Новые берега»

10:58 | 18.05.2018 | Общество

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Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Член Общественной палаты России, председатель пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова анонсировала создание арт-поместья «Новые берега», которое начнется вскоре после фестиваля «Jazz May».

Мария Львова-Белова анонсировала создание арт-поместья «Новые берега»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«18–20 мая в Пензе пройдет VIII международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May». Символом фестиваля традиционно является живой газон. Важно понимать, что эта трава не просто атрибут, по окончании фестиваля газон не умирает, а обретает новую жизнь. В 2017 году газон [был] перенесен на территорию реабилитационного центра сопровождаемого проживания «Дом Вероники» — одного из проектов АНО «Квартал Луи», — отметила она.

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Мария Львова-Белова добавила, что в 2018 году после окончания фестиваля 400 кв. метров газона вновь будет передано некоммерческой организации.

«С этого газона будет дан старт проекту «Арт-поместье «Новые берега». У молодых людей с инвалидностью, социально-активных граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, всех людей, которым необходимы «перезагрузка», смена обстановки, круга общения, атмосферы, появится возможность жить полноценно и самостоятельно», — пояснила общественный деятель.

Она уточнила, что закладка первого камня в основание будущего арт-поместья состоится в ближайшее время.

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