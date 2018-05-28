EN
13:39:50 Понедельник, 28 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские власти рассчитывают на поддержку в открытии кинозалов в Никольске и Мокшане

10:58 | 28.05.2018 | Культура

Печать

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил использовать возможности, которые предлагает Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, подготовив заявку на финансирование открытия кинозалов в Мокшане и Никольске.

Пензенские власти рассчитывают на поддержку в открытии кинозалов в Никольске и Мокшане. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, поддержать вхождение этих муниципальных образований в соответствующую программу готов Фонд развития моногородов.

Читайте также

Фонд кино выделит средства на модернизацию кинозалов в Заречном и Сердобске

«Готовьте заявку на следующий год, а через Фонд поддержки моногородов будут сопроводительные письма», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к подчиненным в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 28 мая.

Он поручил направить необходимые письма и обращения до конца текущей недели.

«Обращаю внимание на участие и использование возможностей федеральных программ для развития. Плохо Минкульт работает по этому вопросу, должны работать активнее — не только хорошие концерты готовить, что очень важно, но и материальную базу улучшать, и не только за деньги областные», — отметил Иван Белозерцев.

Загрузка...
Читайте также
Волонтеры будут встречать иностранных болельщиков в аэропорту Пензы и на вокзале Пензенский губернатор предложил торговать сувенирами в гостиницах, барах и кафе
Пензенские студенты помогут врачам скорой помощи во время ЧМ В Пензенскую область во время ЧМ по футболу приедут более 3 тыс. болельщиков
Работы по устройству ливневой канализации на улице Антонова в Пензе выполнены на 75% Пензенские школьники сдали на переработку более 21 тонны вторсырья
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама