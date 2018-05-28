Пензенские власти рассчитывают на поддержку в открытии кинозалов в Никольске и Мокшане Культура

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил использовать возможности, которые предлагает Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, подготовив заявку на финансирование открытия кинозалов в Мокшане и Никольске.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, поддержать вхождение этих муниципальных образований в соответствующую программу готов Фонд развития моногородов.

Читайте также

Фонд кино выделит средства на модернизацию кинозалов в Заречном и Сердобске

«Готовьте заявку на следующий год, а через Фонд поддержки моногородов будут сопроводительные письма», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к подчиненным в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 28 мая.

Он поручил направить необходимые письма и обращения до конца текущей недели.

«Обращаю внимание на участие и использование возможностей федеральных программ для развития. Плохо Минкульт работает по этому вопросу, должны работать активнее — не только хорошие концерты готовить, что очень важно, но и материальную базу улучшать, и не только за деньги областные», — отметил Иван Белозерцев.