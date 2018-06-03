Пензенский ТЮЗ завершил сезон премьерным спектаклем «Синема-синема» Культура

Пенза, 3 июня 2018. PenzaNews. Пензенский театр юного зрителя завершил 27-й сезон премьерным спектаклем «Синема-синема» по мотивам музыки советского кино.

Фото: Tuzpenza.ru

Этот сезон стал для ТЮЗа плодотворным. Он начался с «Экзамена на любовь» — лирического спектакля по мотивам поэзии Александра Петрушкова и Веры Петрушковой (Фейгиной). Зрителям также были представлены постановки для детей, подростков и взрослой публики «Красный уголок» по пьесе Марка Розовского, «Семь волшебных желаний» по мотивам итальянских сказок, «Тетя Вера кидается огурцами» по пьесе Елены Кисельковой и Дины Бурачевской.

Кроме того, в завершившемся сезоне ТЮЗ и телеканал «ТВ-Пенза» начали съемки проекта «В гостях у Тюзи», посвященного талантливым пензенским детям.

У театра появилось новое звуковое и световое оборудование, средства на которое были выделены в рамках проекта «Единой России».

В настоящее время полным ходом идут репетиции новых спектаклей, премьера которых намечена на осень.