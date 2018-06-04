В Пензе дети с синдромом Дауна и их родители представили спектакль «Солнечный круг» Культура

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Восемь детей с синдромом Дауна и их родители представили документальный спектакль «Солнечный круг» на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в рамках работы лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка».

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«В спектакле, поставленном в жанре так называемого «свидетельского театра», когда участники каких-либо событий сами рассказывают об этом со сцены, прозвучали пронзительные истории людей, воспитывающих своих особенных детей, истории, наполненные страданиями, борьбой и самое главное — верой в лучшее», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте пензенского драмтеатра.

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В нем добавляется, что вместе с руководителем «Первой скрипки» Сергеем Казаковым родители поделились со зрителями тем, как занятия актерским мастерством помогают шаг за шагом вести детей к полноценной жизни.

«Финалом, растрогавшим всех без исключения зрителей, стал мини-спектакль «Репка», в котором с удовольствием играли и дети, и родители. «Вместе мы сила!» — эти слова стали главными не только в сказке про репку, но и во всем спектакле «Солнечный круг», — отмечается в тексте.

Проект по вовлечению детей с особенностями развития в театральное творчество осуществляется совместно с пензенской региональной организацией поддержки инвалидов «Пензенские лучики», которая сотрудничает с драмтеатром и «Первой скрипкой» с 2016 года.