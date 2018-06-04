«Праздник песни» с «Хором Турецкого» состоится в Пензе 12 июня Культура

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. «Праздник песни» с участием арт-группы «Хор Турецкого» состоится на Юбилейной площади Пензы в День России и День города, 12 июня, в 20.30. Об этом сообщается на сайте коллектива.

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Данный масштабный проект организован в рамках празднования 25-летия «Хора Турецкого». По случаю этой даты проводятся мероприятия на центральных площадях российских городов, вход на которые является свободным.

В 2015–2017 годах «Праздник песни» прошел в 35 городах России и 15-ти — Казахстана, объединив более 3 млн. участников.

«Я понял, что петь с народом — наша тема. Музыка способна творить чудеса, иногда даже большие, чем всякая полемика. Когда десятки тысяч людей поют в едином порыве, энергетика завораживает, масштаб потрясает. В такие моменты в очередной раз убеждаешься — жить в России комфортно, надежно и престижно», — убежден автор проекта, народный артист РФ Михаил Турецкий.