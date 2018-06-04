На выставке в Пензе представили прижизненные издания произведений Пушкина Культура

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Прижизненные издания произведений Александра Пушкина представлены на выставке, которая начала свою работу в зале Куприна пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Фото: Liblermont.ru

В их числе — «История пугачевского бунта», первые публикации «Пиковой дамы» и «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», вышедшие в журнале «Библиотека для чтения» за 1834 год.

Здесь же представлены второй том литературного журнала «Современник» за 1836 год и альманах «Альциона» за 1832 год, где опубликованы впервые пушкинские произведения «Пир во время чумы» и «На перевод Илиады».

Кроме того, посетители могут увидеть книги из коллекции «Пушкиниана», проиллюстрированные известными отечественными мастерами. Значительный интерес представляет «Собрание сочинений (золотой том) А.С. Пушкина» (1999), в котором опубликовано множество авторских рисунков поэта, факсимильные издания повестей «Медный всадник» (1923) и «Пиковая дама» (1911) с иллюстрациями Александра Бенуа.

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Еще одна часть экспозиции посвящена биографии и творческому наследию поэта. Особого внимания заслуживает уникальное издание Андрея Черкашина «Тысячелетнее древо А.С. Пушкина: корни и крона» с генеалогическими схемами.

Украшением выставки являются миниатюрные издания художественных произведений поэта. Среди них — «Капитанская дочка», «Полтава», «Медный всадник» и «Эпиграммы».

Дополняют книжный ряд яркие красочные открытки с иллюстрированными сюжетами известных произведений.

Dыставка оформлена в преддверии Пушкинского дня России, который будет отмечаться 6 июня.