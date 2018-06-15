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В Пензе состоялось гашение почтовой карточки к 210-летию со дня рождения Загоскина

18:17 | 15.06.2018 | Культура

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Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Торжественное гашение почтовой карточки, посвященной 210-летию со дня рождения путешественника Лаврентия Загоскина, состоялось в рамках проекта реготделения Русского географического общества «Возвращение к родным берегам» в литературном музее Пензы в пятницу, 15 июня.

В Пензе состоялось гашение почтовой карточки к 210-летию со дня рождения Загоскина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Директор объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области Надежда Никулаенкова отметила, что часто слышит вопросы о том, зачем проводят мероприятия в честь юбилеев.

«Они для того и нужны, чтобы вспомнить то, что этот человек совершил для родного края, для России», — пояснила она.

По мнению Надежды Никулаенковой, в последнее время благодаря работе РГО у пензенских школьников усилился интерес к географии и, как следствие, к землякам-путешественникам.

Собравшимся на выбор предложили три штемпеля — «Полярные исследования и географические открытия», «Гордимся своими земляками» и «Их имена в истории пензенского края», которые можно было оставить на новой карточке с изображением макета бюста Лаврентия Загоскина.

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