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Осенью в Пензе планируют открыть памятник Лаврентию Загоскину

08:58 | 27.03.2018 | Культура

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Бронзовый бюст морского офицера, исследователя Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентия Загоскина планируется открыть на территории дома народного творчества в Пензе в конце октября.

Осенью в Пензе планируют открыть памятник Лаврентию Загоскину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Такое место выбрано, потому что усадьба, в которой расположен музей, до 1866 года принадлежала родной тете путешественника Варваре Загоскиной.

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Памятник будет установлен на средства президентского гранта, который получило реготделение «Русского географического общества» в ноябре 2017 года для реализации проекта «Возвращение к родным берегам» к 210-летию со дня рождения Лаврентия Загоскина.

Проект инсталляции и благоустройства прилегающей территории разработало архитектурное бюро «Вещь!» Макет памятника выполнен в классическом стиле, что позволит ему гармонично вписаться в окружающую архитектуру.

Вариантов материалов было несколько — бронза, мрамор или искусственное сырье, однако решено сделать бюст бронзовым на гранитном постаменте, сообщает пресс-служба реготделения РГО.
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