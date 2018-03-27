Осенью в Пензе планируют открыть памятник Лаврентию Загоскину Культура

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Бронзовый бюст морского офицера, исследователя Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентия Загоскина планируется открыть на территории дома народного творчества в Пензе в конце октября.

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Такое место выбрано, потому что усадьба, в которой расположен музей, до 1866 года принадлежала родной тете путешественника Варваре Загоскиной.

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Памятник будет установлен на средства президентского гранта, который получило реготделение «Русского географического общества» в ноябре 2017 года для реализации проекта «Возвращение к родным берегам» к 210-летию со дня рождения Лаврентия Загоскина.

Проект инсталляции и благоустройства прилегающей территории разработало архитектурное бюро «Вещь!» Макет памятника выполнен в классическом стиле, что позволит ему гармонично вписаться в окружающую архитектуру.

Вариантов материалов было несколько — бронза, мрамор или искусственное сырье, однако решено сделать бюст бронзовым на гранитном постаменте, сообщает пресс-служба реготделения РГО.