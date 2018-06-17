Пензенская библиотека создала ресурс о выступлениях сборной на чемпионатах мира по футболу

Пенза, 17 июня 2018. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова представила электронный ресурс об истории выступлений национальной сборной на чемпионатах мира по футболу разных лет.
Фото: Liblermont.ru
Проект реализовали Дмитрий Мурашов, Екатерина Юленкова и Александр Карпов.
Как говорится в сообщении от авторов, размещенном на ресурсе, его главной задачей являестся передача атмосферы футбольных состязаний, в которых довелось участвовать команде СССР и затем России.
«Мы не собирали точную статистку выступлений нашей сборной, мнения экспертов и игроков. Мы старались показать игру команды в зеркале прессы тех лет, [...] но прессы не всей, а только двух изданий: главной политической и главной спортивной газет. Политическим изданием для Советского Союза была газета «Правда», для Российской Федерации — «Российская газета». В спортивной части наш выбор пал на газету «Советский спорт», освещавшую спортивную историю и СССР и Российской Федерации. Мы считаем, что такой ракурс позволит увидеть события объемно, в их спортивной и общественной составляющей, потому что у нас в стране спорт — это больше чем спорт», — поясняется в тексте.
В нем отмечается, что используемые издания хранятся в фонде пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.
«Наш проект — это и рассказ об отечественной журналистике. О ее лицах, тональности, влиянии. Не стоит забывать, что отечественный зритель впервые увидел телевизионные трансляции матчей с чемпионатов мира только в 1966 году. До этого газета оставалась для футбольных болельщиков главным источником информации. Знакомство с репортажами на ее страницах позволяет увидеть путь развития спортивной журналистики. [...] Считайте, что газета — это машина времени, позволяющая из 2018-го переместиться в год 1958, 1966, 1990, 2002», — говорится в сообщении.
В нем от лица авторов проекта выражается надежда, что знакомство с ресурсом позволит расширит горизонты знания читателей.
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