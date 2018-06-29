В Пензе 6 июля будет дан старт двухдневному празднику поэзии Культура

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Двухдневный лермонтовский праздник поэзии, который пройдет в 47-й раз, начнется в Пензе утром в пятницу, 6 июля.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, в 9.00 в сквере, который носит имя поэта, состоится выставка-продажа работ мастеров клуба «Сурская мозаика». Будет организована библиотека под открытым небом в рамках проекта «Литературный привал», а также пройдет выставка работ юных художников. Кроме того, экспозицию «Гений чембарской земли» представит литературный музей.

Помимо этого, гостей праздника ждет дефиле в костюмах XIX века, прозвучат стихи Михаила Лермонтова в исполнении артистов театра «Голос поэта».

Официальная часть мероприятия намечена на 10.00. Она начнется с возложения цветов к бюсту поэта.

Затем вниманию жителей и гостей города будет представлена концертная программа с участием муниципального оркестра «Пенза».

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В 20.30 там же будет организован концерт ансамбля солистов «Старгород», а в 22.00 состоится показ фильма о поэте под открытым небом.

Лермонтовский праздник продолжится 7 июля в музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе, куда ежегодно съезжаются почитатели таланта Михаила Лермонтова.

Ожидается, что гостями мероприятия станут актер Сергей Маховиков, певцы Марина Девятова и Глеб Матвейчук, оркестр волынщиков из Москвы, поэты Константин Фролов и Адам Ахматукаев, а также исполнительница Марта Серебрякова.

Ведущим праздника будет заслуженный артист России Сергей Казаков.