Пожарные помогают спасти зелень в пензенских «Тарханах» в период засухи Культура

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Сотрудники государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», расположенного в Белинском районе Пензенской области, прибегли к помощи пожарных, чтобы спасти зелень в период жары и нехватки осадков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил главный специалист по природопользованию и экологии учреждения культуры Алексей Чуглин.

Фото: Tarhany.ru

По его словам, директор музея-заповедника Тамара Мельникова обратилась за содействием в главное управление МЧС России по Пензенской области, поскольку собственных сил и средств у учреждения оказалось недостаточно.

«У нас за прошедший месяц не было практически ни одного дождя, а нам очень важно сохранить тот ландшафт, который за годы сложился на территории музея. Из-за засухи могут и отдельные экземпляры, и старовозрастные деревья погибнуть», — пояснил собеседник агентства.

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Алексей Чуглин добавил также, что в селе Лермонтово в засушливый период наблюдаются сложности с водоснабжением.

«Нам помогли, выделили пожарный автомобиль, который практически в течение двух недель у нас работает. Мы уже сроднились с пожарными», — отметил главный специалист по природопользованию и экологии.

Он добавил, что воду для полива набирают из близлежащего частного водоема, владелец которого также пошел навстречу.

«Все задействованы, никто не отказал. Мы очень рады, что нам помогают в такой засушливый период», — сказал Алексей Чуглин.