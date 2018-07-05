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Искусствовед подарил пензенской библиотеке книгу «Владислав Поляков в письмах 1963–1981»

09:42 | 05.07.2018 | Культура

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Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Искусствовед, профессор Российского государственного института сценических искусств Валерий Гришков подарил пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова одну из своих последних работ «Владислав Поляков в письмах 1963–1981» с автографом.

Искусствовед подарил пензенской библиотеке книгу «Владислав Поляков в письмах 1963–1981»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Книга представляет собой второй том эпистолярного наследия художника Владислава Полякова, его друзей и родственников.

Издание показывает его жизнь на родине в городе Хвалынске Саратовской области и в поселке Возрождение, куда он вернулся после окончания пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого, сообщается на сайте учреждения культуры.

Работы Владислава Полякова находятся в собрании государственного музея истории Санкт-Петербурга, областном художественно-краеведческом музее Истры, музее имени В.А. Жуковского, хвалынской картинной галерее имени К.С. Петрова-Водкина, заповеднике «Шахматово», а также в Германии, Финляндии и Чехии.

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