Лермонтовский праздник в пензенских «Тарханах» отметили в 47-й раз Культура

Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Поклонники творчества Михаила Лермонтова из разных уголков России собрались 7 июля в государственном музее-заповеднике «Тарханы», расположенном в Белинском районе Пензенской области, чтобы в 47-й раз отметить праздник поэзии.

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В их числе — почетные гости: космонавт Александр Самокутяев, который в 2014 году, будучи командиром корабля «Союз ТМА-14М» выбрал «Тарханы» в качестве позывного, заслуженный артист России Сергей Маховиков, певец Глеб Матвейчук, поэт Константин Фролов и член Союза писателей России Адам Ахматукаев.

Перед началом торжественной части в Зеленом театре официальные лица приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле Михаила Лермонтова.

Затем был дан старт празднику, девизом которого стали слова поэта: «Отчизна там, где любят нас, где верят нам».

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил приехавших в «Тарханы» за любовь к поэзии.

Он также отметил, что на этот раз праздник проходит без Андрея Дементьева, ушедшего из жизни 26 июня, который был постоянным гостем торжеств в «Тарханах».

В продолжение мероприятия были вручены премии имени М.Ю. Лермонтова.

В номинации «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание» ее получил писатель Захар Прилепин, приехавший в Пензенскую область в свой день рождения. Жюри конкурса отметило его книги «Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи» и «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы». Также премии удостоен врач анестезиолог-реаниматолог пензенской детской больницы имени Н.Ф. Филатова, член Союза писателей России Владимир Давыдов за книгу «Избранное-2017».

Директор государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев отмечен в номинации «За вклад в культурно-просветительскую деятельность пензенского края».

В номинации «Молодое дарование» награжден поэт и прозаик Илья Новиков.

Затем со сцены прозвучали стихи Михаила Лермонтова.

Кроме того, программу дополнили музыкальные номера — в Зеленом театре выступили певица Марина Девятова, оркестр волынщиков из Москвы, пензенская исполнительная Марта Серебрякова и «Симон-Оркестр».