События на Донбассе и в Сирии раскололи литературу на две части — Захар Прилепин Общество

Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. События на Донбассе, где продолжается противостояние вооруженных сил Украины и ополченцев, и гражданский конфликт в Сирии привели к расколу в российской литературе. Такое мнение высказал известный писатель Захар Прилепин, который также является советником главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко и замкомбата спецназа по работе с личным составом армии ДНР.

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«Все эти события на Донбассе и в Сирии как-то у нас литературу раскололи на две части. Одни литераторы стали говорить, что это отвратительно, наша классика так себя не вела. Я подумал — что за ерунда? Наша классика вела себя не то что так, она куда более радикально себя вела», — сказал он во время общения со зрителями в ходе своего творческого вечера, состоявшегося во дворце культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в минувшую субботу, 18 февраля.

Представляя свою новую книгу «Взвод», в которую вошло 11 биографий писателей и поэтов золотого века, умевших держать в руке не только перо, но и оружие, Захар Прилепин сообщил, что работа над ней еще не завершена.

По его словам, осталось много известных поэтов и писателей, о которых в ней не рассказано.

«Будет второй том, если будем живы», — заявил автор.

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Комментируя неоднозначную оценку своей деятельности на Донбассе — от положительной до резко негативной, Захар Прилепин отметил, что к его критикам приковано больше внимания, нежели к сторонникам.

«Просто их голоса меньше слышны, меньше распространяются, чем голоса Веры Полозковой и Андрея Макаревича, еще кого-то. Когда вот эти высказываются, тут же сразу миллион перепостов и шум стоит везде», — отметил общественный деятель.

Отвечая на вопрос одной из зрительниц о том, кого из современников будут читать в XXII веке, писатель назвал Александра Терехова, Евгения Водолазкина, Алексея Иванова и Михаила Тарковского, творчество которых ценит больше всего.

Также Захар Прилепин поделился планами написать новые биографии Сергея Есенина и Михаила Шолохова.

«[Сергея] Есенина не убивали проклятые чекисты. Действительно, это было самоубийство, и я знаю, что по этому поводу сказать. Есенин не был антисоветским поэтом, как тоже многие пытаются доказать. […] Айседору [Дункан] он не любил никогда, а кого любил, я лучше расскажу тогда в книге», — сказал писатель.