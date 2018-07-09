На здании пензенского драмтеатра установят мемориальную доску Семену Рейнгольду Культура

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Мемориальная доска в память о народном артисте РСФСР Семене Рейнгольде, который с 1971 по 1981 годы был главным режиссером пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского, будет установлена на здании учреждения культуры в сентябре.

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Памятная табличка о нем находилась на старом здании театра, однако в 2008 году его уничтожил пожар.

Новая мемориальная доска создана скульптором, преподавателем пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого Александром Хачатуряном. Барельеф Семена Рейнгольда выполнен на основе фотографии 1970-х годов из архива актера драмтеатра Владимира Кускова.

На торжественное открытие доски планируется пригласить вдову Семена Рейнгольда — заслуженную артистку России Тамару Марсову, а также сотрудников учреждения культуры, которым довелось работать с режиссером, сообщается на сайте драмтеатра.