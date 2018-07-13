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Мэр Пензы пообещал поддержку военно-историческому клубу «Аванпост»

10:28 | 13.07.2018 | Культура

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Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пообещал необходимую поддержку военно-историческому клубу «Аванпост», впервые побывав в музее Русской армии, организованном силами объединения на базе дома молодежи.

Мэр Пензы пообещал поддержку военно-историческому клубу «Аванпост». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Руководитель клуба Томас Янчаускас показал мэру экспозицию, которая включает в себя различные экспонаты — обмундирование, вооружение, снаряжение русской армии разных веков.

Он сообщил, что часть предметов принесли друзья клуба, другие были приобретены за личные средства.

Глава администрации назвал работу, которую проводят представители «Аванпоста», важным и нужным делом.

«Военно-патриотическое воспитание молодежи играет важную роль в становлении личности и формировании любви к своей родине, уважения к традициям и гордости за славную историю своей страны, за свой народ, за русскую армию, ее выдающихся полководцев, которых знают и помнят далеко за пределами России», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», музей Русской армии был открыт в здании дома молодежи в Пензе 25 декабря 2014 года. Он посвящен эпохе XVIII–XIX веков. Одни экспонаты являются подлинными, другие — реконструированными. В частности, представлена коллекция медалей, документы, фотографии, обмундирование, оружие и боеприпасы.

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