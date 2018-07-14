В Радищево прошла «Тихвинская ярмарка» Культура

Кузнецк, 14 июля 2018. PenzaNews. Несколько сотен человек приняли участие в «Тихвинской ярмарке», которая состоялась на территории музея-усадьбы Александра Радищева в одноименном селе Кузнецкого района Пензенской области в субботу, 14 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Губернатор Иван Белозерцев, выступая на церемонии открытия праздника, поблагодарил организаторов, участников и представителей общественных объединений за сохранение многовековой традиции.

«С каждым годом все больше пензенцев и гостей из других регионов проявляют интерес к «Тихвинской ярмарке». Приятно видеть радостных людей, которые приехали в музей-усадьбу, чтобы вспомнить о нашей истории, отдать дань уважения землякам, которые основали это село, построили храм, трудились на этой земле, развивали Россию и наш Пензенский край», — сказал он.

После этого Иван Белозерцев посетил торговые ряды и интерактивные площадки праздника.

В этом году продукцию своих хозяйств и личных подворий представили более 70 сельхозпроизводителей. Кроме того, все желающие могли посетить бесплатные мастер-классы по холодной и горячей ковке, плетению лаптей, гончарному делу, резьбе по дереву, узорному вязанию, лоскутному шитью и изготовлению тряпичных кукол.

Также на «Тихвинской ярмарке» можно было купить шашлык, люля-кебаб, узбекский плов, уху, окрошку и кашу из печи, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Читайте также

На обустройство территории музея Радищева под Кузнецком выделят 10 млн. рублей

«Тихвинская ярмарка» проводится на территории музея-усадьбы Александра Радищева в Пензенской области с начала 2000 годов, когда была возрождена традиция устраивать народные гуляния.

Участниками ярмарки являются сельхозпроизводители и народные умельцы, которые представляют продукцию с личных подворий и изделия декоративно-прикладного искусства.

Изначально «Тихвинская ярмарка» была учреждена в XVIII веке женой брата Александра Радищева Варварой в честь памяти иконы Тихвинской Божьей матери — покровительницы рода Радищевых.