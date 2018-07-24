EN
14:23:51 Вторник, 24 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Заключены контракты на ремонт досуговых центров в 15 районах Пензенской области

09:59 | 24.07.2018 | Культура

Печать

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Контракты на ремонт досуговых центров в 15 районах заключены в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Заключены контракты на ремонт досуговых центров в 15 районах Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Еще в двух муниципальных образованиях торги на проведение работ будут объявлены повторно.

В 2018 году планируется отремонтировать учреждения культуры в Беково, Вадинске, Земетчино, Лопатино, Лунино, Никольске, Пачелме, Сосновоборске, Шемышейке, а также в селах Соловцово Иссинского района, Махалино Кузнецкого района, Шереметьево Башмаковского района, Рамзай Мокшанского района, Большая Кавендра Наровчатского района, Кривошеевка Нижнеломовского района, Алферьевка Пензенского района и Малая Сергиевка Тамалинского района.

В рамках реализации федерального проекта «Местный дом культуры» выделены субсидии на ремонт еще девяти досуговых центров в размере 17,7 млн. рублей.

По результатам конкурсного отбора средства получат знаменский сельский дом культуры, старославкинский и плесский поселенческие культурно-досуговые центры, библиотечно-культурный центр Спасского района, центр культуры и искусств Нижнего Ломова, неверкинский, камешкирский пачелмский и пензенский районные ДК.

Загрузка...
Читайте также
Губернатор поручил пензенскому правительству контролировать внедрение «Системы 112» В Кузнецке начали капитальный ремонт «Родины»
В Пензе суд отказал в иске о выселении жильцов дома, исключенного из числа аварийных Жителю Башмаковского района вынесен приговор за кражу, покушение на убийство и угрозу
Молодой житель Пензы приговорен к 9 годам колонии за угон, кражи и покушение на убийство Пензенские спортсмены вступили в борьбу за путевки на юношеские Олимпийские игры
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама