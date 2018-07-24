Заключены контракты на ремонт досуговых центров в 15 районах Пензенской области Культура

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Контракты на ремонт досуговых центров в 15 районах заключены в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Еще в двух муниципальных образованиях торги на проведение работ будут объявлены повторно.

В 2018 году планируется отремонтировать учреждения культуры в Беково, Вадинске, Земетчино, Лопатино, Лунино, Никольске, Пачелме, Сосновоборске, Шемышейке, а также в селах Соловцово Иссинского района, Махалино Кузнецкого района, Шереметьево Башмаковского района, Рамзай Мокшанского района, Большая Кавендра Наровчатского района, Кривошеевка Нижнеломовского района, Алферьевка Пензенского района и Малая Сергиевка Тамалинского района.

В рамках реализации федерального проекта «Местный дом культуры» выделены субсидии на ремонт еще девяти досуговых центров в размере 17,7 млн. рублей.

По результатам конкурсного отбора средства получат знаменский сельский дом культуры, старославкинский и плесский поселенческие культурно-досуговые центры, библиотечно-культурный центр Спасского района, центр культуры и искусств Нижнего Ломова, неверкинский, камешкирский пачелмский и пензенский районные ДК.