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Выставка «Художники Пензы» начнет работу в картинной галерее 31 июля

14:41 | 27.07.2018 | Культура

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Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Открытие выставки «Художники Пензы» состоится в основном корпусе картинной галереи имени К.А. Савицкого во вторник, 31 июля.

Выставка «Художники Пензы» начнет работу в картинной галерее 31 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На ней будут представлены работы мастеров пензенской художественной школы, ставших классиками, а также творения более молодого поколения.

В экспозицию войдут около 80 произведений графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и живописи.

Так, на выставке будут представлены работы Анатолия Ширманова, Павла Аниськина, Михаила Валукина, Германа Карпова, Виктора Шабанова, Вячеслава Варнашова, Людмилы Кузнецовой, Дениса Санталова, Николая Волохо и Бориса Гладченко.

В настоящий момент ведется монтаж экспозиции, сообщается в официальной группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

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