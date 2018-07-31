Первый зампред пензенского правительства написал приключенческий роман

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев написал исторический приключенческий роман «Реймская тайна» о дочери Ярослава Мудрого и студентке Сорбонны, который доступен читателям в электронном виде.
«Идея родилась года 3–4 назад. Книгу я писал 2,5 года в силу загруженности — в основном в выходные и ночами, поэтому этот процесс растянулся. Поскольку это мой первый опыт написания книги, это тоже наложило свои особенности, пришлось очень много раз возвращаться к сюжету», — сообщил Андрей Кулинцев в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».
По его словам, практически законченное произведение он дал прочесть родным и друзьям, после чего роман пришлось переработать на 30–40%.
«В части добрых советов мне помогали моя мама и моя жена, которая тоже вместе со мной много-много раз перечитывала книгу, давала свои комментарии, предложения очень интересные и дельные», — отметил чиновник.
Андрей Кулинцев пояснил, что написать «Реймскую тайну» его побудили многочисленные случаи подмены исторических фактов.
«Это подвигло меня взять определенную сюжетную линию. Раскрывать ее не буду, пусть читатель сам оценивает. Те факты, которые я приводил в своей книге, я старался показывать максимально достоверно с учетом изучения множества исторических источников, книг. Более того, меня консультировала при написании ряда разделов Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга, за что отдельное спасибо», — добавил собеседник агентства.
Первый зампред регионального правительства обратил внимание на то, что он постарался заново открыть для читателей некоторые личности, которые оказались незаслуженно забыты.
«Историю рассказывают в учебниках, а здесь хотелось про исторические события написать в формате приключенческого романа, чтобы это не вызывало отторжения, а, напротив, мотивировало дальше погружаться в сюжетные и исторические линии», — сказал вице-премьер.
Андрей Кулинцев уточнил, что книга рассчитана на широкую аудиторию и уже нашла отклик у читателей в возрасте от 17 до 65 лет.
По его словам, «Реймскую тайну» можно легко прочесть за 2–3 дня — в книжной верстке текст помещен примерно на 280 страницах.
Писатель-любитель отметил, что роман увидит свет в бумажном варианте в случае, если им заинтересуется какое-либо издательство.
Отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о том, как был выбран псевдоним Андрей Кононов, автор сообщил, что он образован от имени Конон, которое носил его дед по отцу.
«А еще канон по-церковному — это закон», — напомнил собеседник агентства.
Первый зампред правительства Пензенской области добавил, что теперь в свободное время работает еще над одним романом, в котором акцент больше сделан на истории, нежели на приключениях.
«Речь идет об очень известном в истории нашей страны человеке, которого все мы знаем как великого художника, но никто не знает, что на самом деле у него талантов было гораздо больше. […] В силу загруженности времени на это мало. Когда в отпуске в очередной раз буду, активно продолжу заниматься этим», — подытожил Андрей Кулинцев.
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