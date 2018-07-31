Первый зампред пензенского правительства написал приключенческий роман Культура

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев написал исторический приключенческий роман «Реймская тайна» о дочери Ярослава Мудрого и студентке Сорбонны, который доступен читателям в электронном виде.

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«Идея родилась года 3–4 назад. Книгу я писал 2,5 года в силу загруженности — в основном в выходные и ночами, поэтому этот процесс растянулся. Поскольку это мой первый опыт написания книги, это тоже наложило свои особенности, пришлось очень много раз возвращаться к сюжету», — сообщил Андрей Кулинцев в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

По его словам, практически законченное произведение он дал прочесть родным и друзьям, после чего роман пришлось переработать на 30–40%.

«В части добрых советов мне помогали моя мама и моя жена, которая тоже вместе со мной много-много раз перечитывала книгу, давала свои комментарии, предложения очень интересные и дельные», — отметил чиновник.

Андрей Кулинцев пояснил, что написать « Реймскую тайну » его побудили многочисленные случаи подмены исторических фактов.

«Это подвигло меня взять определенную сюжетную линию. Раскрывать ее не буду, пусть читатель сам оценивает. Те факты, которые я приводил в своей книге, я старался показывать максимально достоверно с учетом изучения множества исторических источников, книг. Более того, меня консультировала при написании ряда разделов Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга, за что отдельное спасибо», — добавил собеседник агентства.

Первый зампред регионального правительства обратил внимание на то, что он постарался заново открыть для читателей некоторые личности, которые оказались незаслуженно забыты.

«Историю рассказывают в учебниках, а здесь хотелось про исторические события написать в формате приключенческого романа, чтобы это не вызывало отторжения, а, напротив, мотивировало дальше погружаться в сюжетные и исторические линии», — сказал вице-премьер.

Андрей Кулинцев уточнил, что книга рассчитана на широкую аудиторию и уже нашла отклик у читателей в возрасте от 17 до 65 лет.

По его словам, «Реймскую тайну» можно легко прочесть за 2–3 дня — в книжной верстке текст помещен примерно на 280 страницах.

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Писатель-любитель отметил, что роман увидит свет в бумажном варианте в случае, если им заинтересуется какое-либо издательство.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о том, как был выбран псевдоним Андрей Кононов, автор сообщил, что он образован от имени Конон, которое носил его дед по отцу.

«А еще канон по-церковному — это закон», — напомнил собеседник агентства.

Первый зампред правительства Пензенской области добавил, что теперь в свободное время работает еще над одним романом, в котором акцент больше сделан на истории, нежели на приключениях.

«Речь идет об очень известном в истории нашей страны человеке, которого все мы знаем как великого художника, но никто не знает, что на самом деле у него талантов было гораздо больше. […] В силу загруженности времени на это мало. Когда в отпуске в очередной раз буду, активно продолжу заниматься этим», — подытожил Андрей Кулинцев.