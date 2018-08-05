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Под Пензой пройдет фестиваль военного искусства казаков «Казарла-2018»

09:29 | 05.08.2018 | Культура

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Пенза, 5 августа 2018. PenzaNews. Фестиваль военного искусства казаков «Казарла-2018» планируется провести в городе «Спутник» в селе Засечном Пензенской области в конце августа. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Под Пензой пройдет фестиваль военного искусства казаков «Казарла-2018»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Фестиваль направлен на сохранение и развитие традиционных форм воинских состязаний казаков», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что также мероприятие будет способствовать росту интереса к традициям казаков.

По словам Олега Ягова, в рамках фестиваля регион примет всероссийский чемпионат по рубке с коня и поволжский чемпионат по пешей рубке.

«Также в программу включены конкурс фланкировки шашкой, показательные выступления, работа тематических площадок по воинскому искусству, концерт с участием казачьих творческих коллективов, выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного творчества», — пояснил зампред облправительства.

Он уточнил, что организаторами фестиваля выступили Минкультуры Пензенской области, реготделения Российского военно-исторического общества (РВИО) и федерации рубки шашкой «Казарла», АНО «Пензенский центр казачьей культуры», ООО «Парк Спутника» и областной дом народного творчества.

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