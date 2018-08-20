Премьера спектакля «Васса Железнова» в пензенском драмтеатре состоится в октябре Культура

Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского представит спектакль «Васса Железнова» по одноименной пьесе русского прозаика и драматурга Максима Горького в середине октября.

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Творческий проект профинансировал Минкульт РФ в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Эта семейная история о предпринимательнице начала XX века, подчинившей всю свою жизнь интересам дела, будет поставлена на пензенской сцене не впервые.

Над спектаклем работает московский кино- и театральный режиссер Ансар Халилуллин. Художником-постановщиком выступил Олег Авдонин, костюмы придумывает Марина Смельчакова, музыкальным оформлением занимается Валерий Куликов.

На роль богатой хозяйки пароходной компании Вассы Железновой назначена заслуженная артистка России Альбина Смелова. В образе ее мужа, бывшего капитана Сергея Петровича предстанет Сергей Дрожжилов.

Брата главной героини Прохора Храпова изобразит Сергей Казаков. Дочерей Вассы Железновой сыграют Яна Дубровина и Ольга Панина, ее сноху, революционерку-эмигрантку Рашель — Елена Ушкина, а секретаршу Анну Оношенкову — Елена Павлова.

В спектакле также заняты Григорий Мазур, Николай Шаповалов, Сергей Пахомов, Наталья Прокошкина, Юлия Кузнецова и Артем Давыдов, сообщается на сайте учреждения культуры.