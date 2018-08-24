Под Пензой 2 сентября пройдет фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» Культура

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. VII всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» пройдет неподалеку от поселка Золотаревка Пензенской области в воскресенье, 2 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Гости мероприятия смогут ознакомиться с археологическим памятником VIII–XIII веков и культурой средневекового города, узнать, как выглядели доспехи и вооружение воинов того времени, а также одежда жителей.

Запланировано выступление клубов исторической реконструкции и постановка средневекового театра. В фестивале примут участие объединения «Застава», «Засека», «Бранд», «Гридень», «Слово вольного клинка», «Обратная перспектива» и «Гайдар».

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У всех желающих будет возможность пострелять из лука, приобрести на память изделия пензенских мастеров, принять участие в перетягивании каната и хороводах.

Также намечено провести квест «Легенды и быль Золотаревского городища».

Кроме того, будет организована выставка археологических находок, посвященная 110-летию со дня рождения исследователя Михаила Полесских.

Фестивальные площадки начнут работать в 10.00.

Официальное открытие мероприятия состоится в 12.00, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.