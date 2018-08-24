EN
14:40:06 Пятница, 24 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой 2 сентября пройдет фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций»

13:44 | 24.08.2018 | Культура

Печать

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. VII всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» пройдет неподалеку от поселка Золотаревка Пензенской области в воскресенье, 2 сентября.

Под Пензой 2 сентября пройдет фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Гости мероприятия смогут ознакомиться с археологическим памятником VIII–XIII веков и культурой средневекового города, узнать, как выглядели доспехи и вооружение воинов того времени, а также одежда жителей.

Запланировано выступление клубов исторической реконструкции и постановка средневекового театра. В фестивале примут участие объединения «Застава», «Засека», «Бранд», «Гридень», «Слово вольного клинка», «Обратная перспектива» и «Гайдар».

Читайте также

Гости фестиваля «Золотаревское городище» под Пензой примерили доспехи и узнали о раскопках

У всех желающих будет возможность пострелять из лука, приобрести на память изделия пензенских мастеров, принять участие в перетягивании каната и хороводах.

Также намечено провести квест «Легенды и быль Золотаревского городища».

Кроме того, будет организована выставка археологических находок, посвященная 110-летию со дня рождения исследователя Михаила Полесских.

Фестивальные площадки начнут работать в 10.00.

Официальное открытие мероприятия состоится в 12.00, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Загрузка...
Читайте также
В кузнецкую больницу поступил новый портативный аппарат для УЗИ В Пензе в выходные автобусы №30 направят по улицам Калинина и Лермонтова
В Пензенской области за полгода выявлено почти 700 коррупционных правонарушений Около 50 тыс. рублей похищено с карты пензячки после переписки в соцсети
В Заречном для отдыхающих у прудов приготовили мешки и перчатки В Пензе представили новую форму «Дизеля»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама