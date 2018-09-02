Под Пензой состоялся фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» Культура

Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. VII всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» прошел неподалеку от поселка Золотаревка Пензенской области в воскресенье, 2 сентября.

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Все желающие смогли познакомиться с историей археологического памятника, увидеть реконструкции доспехов и вооружения воинов, одежды средневековых жителей, посмотреть на выступления исторических клубов и студий.

Действовала площадка стрельбы из лука, ярмарка изделий пензенских мастеров. Был организован квест «Легенды и быль Золотаревского городища».

В ходе церемонии открытия фестиваля Иван Белозерцев поблагодарил директора института непрерывного образования Пензенского государственного университета, доктора исторических наук, профессора Геннадия Белорыбкина, его коллег и единомышленников за проведение археологических раскопок и работу по сохранению исторического наследия.

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«Меня очень радует, что сегодня здесь собралось так много гостей из Пензенской области и других регионов, и особенно то, что дети, наша молодежь проявляют интерес к истории родного края, государства российского», — сказал глава региона.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил губернатора за поддержку фестиваля.

«По количеству археологических находок, относящихся к военным действиям, Золотаревское городище является одним из редчайших памятников в России. Нет другого такого памятника, который содержал бы подобный пласт военной истории», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства региона.