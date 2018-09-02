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В Пензенской области намечено развивать Золотаревское городище

17:09 | 02.09.2018 | Культура

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Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Развитие Золотаревского городища, которое является археологическим памятником VIII–XIII веков, планируется в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области намечено развивать Золотаревское городище. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе ознакомительной экскурсии в рамках фестиваля «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» глава региона отметил необходимость развития памятника, привлечения к нему большего интереса, повышения туристической привлекательности.

Он поручил создать проектный офис по развитию территории Золотаревского городища и обеспечить соответствующее финансирование, в том числе, с привлечением внебюджетных источников.

Реализовать проект Иван Белозерцев предложил в течение ближайших пяти лет.

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В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко, также побывавший на фестивале, высказал мнение, что место неподалеку от Золотаревки станет удачным для сбора военно-исторических клубов и исторического туризма.

«В конечном итоге все это работает на положительный имидж нашей Родины, нашей родной Пензенской области», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства региона.

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