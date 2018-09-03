EN
16:39:52 Понедельник, 3 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в 2019 году займутся ремонтом домов, имеющих историческую ценность

15:56 | 03.09.2018 | Культура

Печать

Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Программа ремонта домов, представляющих архитектурную и историческую ценность, будет реализована в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В Пензе в 2019 году займутся ремонтом домов, имеющих историческую ценность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 3 сентября, он отметил, что в первую очередь внимание следует уделить Пензе.

Читайте также

В Пензе разрушающийся памятник архитектуры не могут отреставрировать из-за двух человек

Глава региона поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры – главному архитектору области Леониду Иоффе, председателю регионального комитета по охране памятников истории и культуры Сергею Муштакову-Лентовскому и главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву до конца сентября подготовить перечень таких зданий и представить ему на утверждение.

«Нужно тогда после этого готовить проектно-сметную документацию на ремонт этих домов. Я понимаю, что мы все сразу не отремонтируем, но программу принимать надо, средства нужно закладывать. Со следующего года к этой работе нужно приступать», — добавил он.

Загрузка...
Читайте также
Житель Малой Сердобы госпитализирован с ножевым ранением Пензенские аграрии начали уборку сои
В пензенских школах пройдет творческий конкурс, посвященный 100-летию комсомола Пензенский губернатор предложил поднимать перед школами флаги
В Пензе сельхозярмарку организуют в сквере на улице Славы В салонах «МегаФона» стартовала продажа детских часов-телефона с голосовым помощником
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама