В Пензе в 2019 году займутся ремонтом домов, имеющих историческую ценность Культура

Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Программа ремонта домов, представляющих архитектурную и историческую ценность, будет реализована в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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В ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 3 сентября, он отметил, что в первую очередь внимание следует уделить Пензе.

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Глава региона поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры – главному архитектору области Леониду Иоффе, председателю регионального комитета по охране памятников истории и культуры Сергею Муштакову-Лентовскому и главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву до конца сентября подготовить перечень таких зданий и представить ему на утверждение.

«Нужно тогда после этого готовить проектно-сметную документацию на ремонт этих домов. Я понимаю, что мы все сразу не отремонтируем, но программу принимать надо, средства нужно закладывать. Со следующего года к этой работе нужно приступать», — добавил он.