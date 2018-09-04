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Купринский праздник состоится в Наровчате 8 сентября

16:05 | 04.09.2018 | Культура

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Наровчат, 4 сентября 2018. PenzaNews. 34-й купринский литературный праздник состоится в селе Наровчат Пензенской области в предстоящую субботу, 8 сентября.

Купринский праздник состоится в Наровчате 8 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он начнется с открытия в выставочном зале музея Александра Куприна новой выставки «Отец и дочь», посвященной 110-летию со дня рождения Ксении Куприной, написавшей книгу «Куприн — мой отец».

На территории парка будет работать большое количество интерактивных площадок, посвященных жизни и творчеству известного писателя.

На летней сцене в парке с 11.00 до 15.00 гостям праздника будет представлена концертная программа с участием артистов драматического театра имени А.В. Луначарского, учреждения культуры «Пензаконцерт», творческих коллективов Пензенской области и Мордовии.

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Впервые примет участие этнический фольклорный коллектив из села Новые Пичуры, который познакомит всех желающих с мордовской национальной кухней, фольклором, играми и танцами.

Умельцы проведут бесплатные мастер-классы по бисероплетению, гончарному делу, лепке глиняной игрушки.

Впервые на празднике гостям предложат четыре пешеходных маршрута по достопримечательностям Наровчата — «Тюремному замку», музею истории и этнографии, подворью с предметами крестьянского быта, дому Араповых и винному погребку, музею Александра Куприна.

В доме культуры для всех желающих будет работать кинотеатр с ретроспективным показом художественных фильмов – экранизаций произведений писателя, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры Пензенской области.

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