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В библиотеках Пензы начались занятия в рамках грантовой программы «Доброе чтение»

09:52 | 07.09.2018 | Культура

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Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Специалисты подразделений МБУ «Центральная библиотечная система города Пензы» начали проводить занятия с детьми в рамках программы «Доброе чтение», которая ранее вошла в число победителей конкурса грантов фонда «Капитал местного сообщества».

В библиотеках Пензы начались занятия в рамках грантовой программы «Доброе чтение». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В четыре учреждения поступила новая литература. Среди новых книг — произведения отечественных и зарубежных авторов с красочным оформлением.

Практически все издания, которые послужат базой для занятий, отмечены детскими литературными премиями и рекомендованы современными критиками.

«Первая встреча ребенка с книгой — момент удивительный и сакральный. От того, как сложится это первое знакомство, во многом и зависит будущая «читательская судьба» человека. Мы постараемся приложить все усилия к тому, чтобы время, проведенное маленькими пензенцами в библиотеках, было для них действительно незабываемым», — отметила руководитель проекта «Доброе чтение» Наталья Мазанова.

Как сообщается на сайте ЦБС, всего в каждую библиотеку в рамках грантовой поддержки поступило свыше 60 книг, приобрести комплекты самостоятельно авторы проекта не могли.

Проект «Доброе чтение» направлен на приобщение детей в возрасте от 3 до 10 лет к книгам. Он предусматривает, в частности, интерактивную подачу литературного материала и использование методик эмотивного обсуждения прочитанного.

Литературные занятия будут проводиться каждую неделю по адресам: улица Кирова, 69; улица Кронштадтская, 13; проспект Победы, 6; 5-й Виноградный проезд, 22.

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