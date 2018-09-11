EN
17:29:27 Вторник, 11 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фольклорный фестиваль «Пензенский хоровод» пройдет 14 и 15 сентября

13:39 | 11.09.2018 | Культура

Печать

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Второй открытый межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов «Пензенский хоровод» пройдет на Юбилейной площади и в областной филармонии 14 и 15 сентября.

Фольклорный фестиваль «Пензенский хоровод» пройдет 14 и 15 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что, помимо местных артистов, в нем примут участие гости из Заречного, Санкт-Петербурга, Саранска и Липецка.

В пятницу, 14 сентября, на открытой площадке будет развернута «Завалинка ремесел», на которой народные умельцы представят свои работы. Там же будет организовано катание на лошадях.

Читайте также

Мэр Пензы предложил провести «День варенья»

Песенный марафон «Люби свой край и воспевай!» начнется у центрального входа в филармонию.

В 18.30 в большом зале будет представлена официальная программа мероприятия. На сцену выйдут пензенские «Миряне», «Вензеля», «Казачья застава», «Вольница», «Вдохновение», «Туесок», а также «Цветень» из Санкт-Петербурга.

На следующий день в качестве хозяев фестиваля выступят ансамбли «Миряне», «Казачья застава», «Игрица», «Губерния», «Злато-Серебро», «Летечко» и «Веретенце», а также «Вера» из Липецка и «Торама» из Саранска, сообщает пресс-служба учреждения культуры «Пензаконцерт».

Загрузка...
Читайте также
В Пензе стартовал прием заявок на конкурс проектов в поддержку пожилых людей Падалкин обозначил свое отношение к идее создания в Пензе «оппозиционного совета»
В Вадинском районе чиновников уличили в подаче неверных сведений о доходах «Ростелеком» и «Яндекс» запустили совместный тариф с облачным хранилищем
Мэр предложил обустроить парковку на месте мусорки на улице Попова в Пензе В Пензе насмерть разбился водитель «ВАЗа»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама