Фольклорный фестиваль «Пензенский хоровод» пройдет 14 и 15 сентября Культура

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Второй открытый межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов «Пензенский хоровод» пройдет на Юбилейной площади и в областной филармонии 14 и 15 сентября.

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Планируется, что, помимо местных артистов, в нем примут участие гости из Заречного, Санкт-Петербурга, Саранска и Липецка.

В пятницу, 14 сентября, на открытой площадке будет развернута «Завалинка ремесел», на которой народные умельцы представят свои работы. Там же будет организовано катание на лошадях.

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Песенный марафон «Люби свой край и воспевай!» начнется у центрального входа в филармонию.

В 18.30 в большом зале будет представлена официальная программа мероприятия. На сцену выйдут пензенские «Миряне», «Вензеля», «Казачья застава», «Вольница», «Вдохновение», «Туесок», а также «Цветень» из Санкт-Петербурга.

На следующий день в качестве хозяев фестиваля выступят ансамбли «Миряне», «Казачья застава», «Игрица», «Губерния», «Злато-Серебро», «Летечко» и «Веретенце», а также «Вера» из Липецка и «Торама» из Саранска, сообщает пресс-служба учреждения культуры «Пензаконцерт».