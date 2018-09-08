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Мэр Пензы предложил провести «День варенья»

11:57 | 08.09.2018 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил провести городской праздник «День варенья».

Мэр Пензы предложил провести «День варенья»

Фото: Penza-gorod.ru

«Летний период примечателен не только отдыхом, но и тем, что в это время хозяйки занимаются заготовками на зиму, а одной из самых популярных является варенье. В связи с этим возникла идея проведения «Дня варенья» — праздника, олицетворяющего теплую семейную русскую традицию», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувшую пятницу, 7 сентября.

После обсуждения концепции мероприятия было принято решение об организации дегустации продукции местных производителей, причем не только варенья, но и других сладостей — шоколада, меда, а также выпечки и напитков.

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Кроме того, намечено провести мастер-классы.

Изюминкой праздника, как ожидается, станет приготовление варенья в казане на костре с последующим угощением присутствующих на мероприятии.

Предполагается, что основной площадкой станет центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского. «День варенья» также отметят в детском парке, сквере «Семейный», парке «Комсомольский», концертных залах «Заря» и «Маяковский».

«Все желающие смогут принести на дегустацию свое варенье — от традиционного до экзотического. Проведем конкурс, определим победителей, поздравим именинников», – предложил Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, «День варенья» в Пензе пройдет 15 сентября.

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