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Пензенское учреждение культуры вошло в лонг-лист конкурса «Библиотечная аналитика»

10:19 | 16.09.2018 | Культура

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Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова вошла в длинный список участников всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика – 2018» на лучший ежегодный доклад о деятельности муниципальных учреждений культуры.

Пензенское учреждение культуры вошло в лонг-лист конкурса «Библиотечная аналитика»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в лонг-лист из 80 работ включено 36.

Они получили «хорошие» и «отличные» оценки жюри за объективность, критичность и практическую ценность.

Конкурс «Библиотечная аналитика» проводится Российской национальной библиотекой с 2014 года.

Он задуман как механизм, способный усилить роль центральных библиотек субъектов РФ как региональных научно-методических центров, повысить уровень подготовки методдокументов, а также актуальных аналитических материалов.

Ежегодный доклад, представленный участником конкурса, должен давать целостное представление о состоянии и тенденциях развития сети муниципальных библиотек региона, о достижениях и проблемах, о задачах на будущий год и ближайшую перспективу.

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