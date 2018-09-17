Скульптура в честь Года театра установлена в Никольске в память о международном симпозиуме Культура

Никольск, 17 сентября 2018. PenzaNews. Скульптура «Диалог», посвященная предстоящему Году театра в России, установлена вблизи дома-усадьбы Бахметевых-Оболенских в городе Никольске Пензенской области в память о VIII международном симпозиуме по художественному стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России», который проходил с 6 по 14 сентября.

Фото: ООО «ЦКР»

Она выполнена из листового стекла и изображает два обращенных друг к другу лица, символизирующих диалог между художником-актером и зрителем.

«Диалог» органично вписался в парк скульптур под открытым небом Никольска.

Кроме того, участники мероприятия передали в местный музей стекла и хрусталя, являющийся филиалом пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, более 20 стеклянных композиций. Работы дополнили экспозицию, формируемую по итогам симпозиумов разных лет.

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VIII международный симпозиум по художественному стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России» проходил в 2018 году при поддержке министерства культуры России.

Организаторами мероприятия выступили правительство Пензенской области, министерство культуры и туризма региона, картинная галерея имени К.А. Савицкого, ООО «Центр кластерного развития» и администрация Никольского района.

Участниками симпозиума стали представители стекольного дела из Литвы, Латвии, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Никольска.

Мастера делились опытом со студентами Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица и никольского технологического колледжа имени А.Д. Оболенского.

Финальным аккордом мероприятия стал праздничный концерт на центральной площади Никольска, в ходе которого организаторам и художникам были вручены благодарственные письма и памятные сувениры в виде хрустальных сердец.