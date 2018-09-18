Заречный примет российский турнир по танцевальному спорту «Фейерверк-2018» Культура

Заречный, 18 сентября 2018. PenzaNews. XXVI российский турнир по танцевальному спорту «Кубок Росатома имени Е.П. Славского «Фейерверк-2018», посвященный 60-летию Заречного Пензенской области, пройдет в городском центре здоровья и досуга с 21 по 23 сентября.

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Одновременно с ним будут проводиться первенство Заречного, а также первенство и чемпионат Пензенской области по танцевальному спорту.

Состязания стартуют с кубка главы города по вальсу среди жителей. Подать заявку на участие в нем могли все желающие. Лучшие будут выявлены в четырех возрастных категориях: 12 лет и младше, 13–17 лет, 18–35 лет, 36 лет и старше. Кубок состоится вечером в предстоящую пятницу, 21 сентября.

На следующий день утром начнутся соревнования спортсменов.

Вечером того же дня будет организовано торжественное мероприятие с парадом участников, представлением судейской бригады, приветствиями от официальных лиц, награждением победителей кубка главы города по вальсу и творческими номерами.

Также подготовлена показательная программа титулованных спортсменов.

Соревнования продолжатся 23 сентября и будут идти в течение всего дня, сообщает управление общественных связей Заречного.