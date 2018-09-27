На поддержку пензенских ветеранских коллективов планируется выделить 10 млн. рублей Культура

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Не менее 10 млн. рублей планируется выделить из бюджета Пензенской области на поддержку творческих коллективов пенсионеров. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе торжественной церемонии в центре культуры и досуга, посвященной Международному дню пожилых людей, которая состоялась в четверг, 27 сентября.

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Глава региона отметил, что для этого необходимо сформировать соответствующую областную программу.

Иван Белозерцев уточнил, что поддержку творческим объединениям планируется оказывать на условиях софинансирования из муниципальных бюджетов.

Также он призвал ветеранов активнее принимать участие в обсуждении вопросов благоустройства городских территорий и осуществлять общественный контроль качества работ, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.