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Купринский праздник признан лучшим проектом на фестивале событийного туризма в Пензе

18:30 | 27.09.2018 | Культура

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Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Купринский литературный праздник, который в 2018 году проводился в селе Наровчат в 34-й раз, признан лучшим проектом на регионального фестивале событийного туризма «Фейерверк идей», завершившемся в губернаторском доме в Пензе в четверг, 27 сентября.

Купринский праздник признан лучшим проектом на фестивале событийного туризма в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Второе место присуждено межрегиональному историко-культурному фестивалю «ДаншиноFest», проводимому в Белинском районе с целью сохранения традиционной мордовской культуры.

Также в тройку лучших вошел проект из Кузнецкого района — муниципальный пикник «Пирог-фест».

«Это новое совершенно мероприятие — «Фейерверк идей». Такого мероприятия у нас никогда не проводилось. Цель, конечно, самая благая — выбрать в этом году тройку лучших и не просто рассказывать об этих трех лучших событийных мероприятиях, но и всячески их продвигать как для туристов, так и для дальнейшего развития и финансирования», — отметил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

Он добавил, что число туристов, посещающих Пензенскую область, ежегодно растет.

«В сентябре прошлого года впервые в нашей истории пензенской мы попали в топ-10 самых событийных регионов Российской Федерации с шестью фестивалями, […] но это настолько раззадорило, и в сентябре 2018 года, который уже заканчивается, с шести крупных фестивалей мы перешли на цифру 15. […] И, конечно, я очень надеюсь, что из топ-10 мы попадем в топ-1 в этом году», — сказал Олег Ягов.

Участие в отборочном этапе фестиваля приняли 32 проекта в сфере спорта, культуры, истории, а также национальные праздники.

В результате 10 из них были представлены на суд жюри. В его состав вошли заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова, начальник коммерческого отдела ГТРК «Пенза» Диана Огарева, предприниматель, организатор событийных мероприятий Олег Рубцов, а также начальник отдела туризма регионального Минкульта Алексей Уколов.

Ожидается, что информация о лучших проектах войдет в брошюру, которая будет распространятся в том числе на международных мероприятиях. Кроме того, о них планируется снять документальные фильмы.

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