Пензенский музей одной картины 2 октября возобновит работу после ремонта Культура

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Музей одной картины имени Г.В. Мясникова в Пензе возобновит свою работу после ремонта с предстоящего вторника, 2 октября.

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Чуть более чем за две недели в здании была заменена электропроводка, в зрительном зале выровнены и покрашены стены, обновлено напольное покрытие, установлен кондиционер. В аппаратной смонтирован натяжной потолок.

В понедельник, 1 октября полотно «Девочки-сестры» Ивана Макарова, которое во время ремонта демонстрировалось в галерее имени К.А. Савицкого, возвращено в музей одной картины.

Сеансы возобновят по прежнему графику, сообщается на сайте учреждения культуры.

Музей одной картины имени Г.В. Мясникова был открыт 12 февраля 1983 года. Является филиалом пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

Его экспозиция меняется ежегодно.

22 ноября 2017 года была начата демонстрация полотна Ивана Макарова «Девочки-сестры» в сопровождении фильма «Портрета милые черты».



Видеофильм помогает понять замысел и переживания автора. Затем открывается занавес, и публике демонстрируется картина. Ее показ сопровождается пояснительным текстом и музыкой. Сеанс длится 45 минут.

